Overlijden tweeling (63) komt hard aan in provinciehuis

Op een zwart aangeklede statafel naast de receptie van het provinciehuis in Zwolle brandt een kaarsje. Er ligt een condoleanceboek. Wie hier tekent, ontmoet het gezicht van José Akkerman in een fotolijstje.

Woorden als 'verbijsterend' en 'heel veel sterkte' pennen bezoekers en oud-collega's op papier voor haar nabestaanden. José is één van de 63-jarige Zwolse tweelingzussen die zondag om het leven kwamen toen ze met hun auto te water raakten in de Drentsche Hoofdvaart bij Havelte. Ze was nog maar net met pensioen na een lange carrière bij de provincie Overijssel. Na 43 jaar maakte ze 1 oktober gebruik van keuzepensioen, in september nam ze afscheid van haar collega's.

Schok

Het plotse bericht van het overlijden van de zussen José en Annelies, heeft dan ook veel impact in het provinciehuis. ,,Het is hard aangekomen, veel mensen kenden José goed", zegt woordvoerder Menno Reemeijer dinsdagmiddag in de ontvangsthal. Achter hem schittert een metershoge kerstboom. Het contrast is immens op deze paar vierkante meter. De warmte en gezelligheid van de naderende kerstdagen ontmoeten de harde waarheid van het verlies van een geliefde oud-collega.

'José was werkzaam bij het team Ondersteuning van de eenheid Bedrijfsvoering. Ze was vrolijk en enthousiast en had altijd aandacht en oog voor haar collega’s. Ze was een gedreven medewerker. Collega’s herinneren zich haar karakteristieke lach als de dag van gisteren', stelt haar oude werkgever in een bericht aan alle medewerkers.

Oorzaak