Overname Waanders moet leiden tot nieuwe keten van boekhandels

Video Tweede brand in drie uur tijd in leegstaan­de flats in Zwolle

12 augustus In een leegstaande flat aan de Van Ummenstraat in Zwolle is vanavond brand uitgebroken. De hulpdiensten gaan uit van brandstichting. Eerder op de middag vond in een straat verderop ook brand plaats in een leegstaande flat. De brandweer heeft de brand geblust.