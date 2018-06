Overstap in Zwolle mag niet in geding komen door stop in Stadshagen

Gemist? Bizar ongeluk in Twello en bruidspaar getrak­teerd op 8832 lege bierfles­jes

10:00 Bizar geval in Twello deze week: een ontploffende gasfles boort zich in een bedrijfsbus, omwonenden kunnen nog maar net het vege lijf redden. In Olst 'feliciteert' een vriendengroep een pasgetrouwd stel op heel ludieke wijze. In en rondom het huis van Laura en Peter zetten ze 8832 lege bierflesjes. Een overzicht van de opvallendste berichten van de afgelopen week.