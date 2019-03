Overval Assendorperstraat geen aanleiding voor veiligheidsmaatregelen

In februari werd de Op=Op Voordeelshop overvallen . In een kleine drieënhalf jaar tijd waren in totaal vier winkels in de Assendorperstraat doelwit van een overval.

,,Het is natuurlijk wel goed dat een wijkagent een vinger aan de pols houdt en zich wat meer laat zien. Dat soort geluiden hoor ik wel.’’ De winkeliersvereniging denkt na over hoe ze de politie meer kunnen betrekken bij het reilen en zeilen in de straat.

Tips van de wijkagent

Een woordvoerder van de politie laat in een e-mail weten dat de wijkagent en andere collega’s regelmatig surveilleren in de Assendorperstraat. ‘Dat blijven we doen, maar dat is niet anders dan voorheen. Wij proberen zo veel mogelijk in de wijk te zijn en we kunnen ondernemers adviseren over veiligheidsmaatregelen die zij zelf kunnen nemen.’ De wijkagent was niet bereikbaar voor commentaar.