Overval met mes op Zeeman Zwolle was 'impulsieve daad'

,,Waarom de Zeeman, waarom die dag: ik weet het niet'', zei Derk K. (25) tegen de rechters. Hij verbleef in een instelling in Zwolle toen hij op 17 mei de Zeeman instapte vlak voor sluitingstijd. Hij legde een zak lolly's ter waarde van 49 cent op de balie. Toen hij twee euro gaf en de bediende de kassa opende, zei hij dat ze de lade open moest houden. Hij toonde een groot, zilverkleurig mes. ,,Met dat mes heb je me van binnen verwond'', zei de aangeefster beeldend in haar slachtofferverklaring. K. stapte de winkel uit met 260 euro, maar werd al snel via camerabeelden herkend. Hij was verslaafd aan drugs en gebruikte veel die tijd. Hij kon zich de overval ook niet meer herinneren, maar herkende zichzelf wel van de beelden.

Eis

K. heeft 'geen gelukkige jeugd' gehad, zei de rechter. Nadat zijn moeder zijn stiefvader doodde, kwam hij in een internaat terecht. Onderwijl stierf zijn moeder in de cel. De reclassering vindt dat hij dringend een behandeling nodig heeft. De officier van justitie vond dat ook. Hij eiste 24 maanden cel waarvan 18 maanden voorwaardelijk. Onderdeel van de voorwaarden is de opname in een kliniek voor maximaal twee jaar. ,,Als die behandeling lukt, zien we meneer hier niet meer terug'', denkt de officier. De advocaat zei dat K. de feiten bekend heeft, maar het liefst al volgende week de kliniek in wil. De rechtbank vond dat hij eerst het vonnis in de cel moest afwachten. Het vonnis is op 14 september.