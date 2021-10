Overval op Kruidvat aan Bachplein in Zwolle: geen gewonden, omstanders praten over bedreiging met mes

Op het Bachplein in Zwolle is vanmiddag een filiaal van de Kruidvat overvallen. Volgens enkele omstanders werd er daarbij gedreigd met een mes, maar dat kan de politie niet bevestigen. Bij de overval raakte niemand gewond.

De melding van de overval aan het Bachplein in Holtenbroek kwam om 14.17 uur binnen bij de hulpdiensten. Volgens de politie was er bij de overval sprake van ‘diefstal met geweld’, maar zij konden niet zeggen welk wapen daarbij gebruikt werd. Daarnaast was het volgens de politie nog onduidelijk hoeveel daders er bij de overval betrokken waren.

Wel werd er rond 14.30 uur via Burgernet een melding verspreid die verband houdt met de overval. De politie gaf daarin aan op zoek te zijn naar een 35-jarige man met kort lichtblond haar en een snorretje. De man zou gekleed zijn in een blauw jasje en zich verplaatsen op een oude fiets met ‘bruin/blauwe’ fietstassen. Ook is de politie op zoek naar getuigen van de overval.

‘Wij zijn overvallen, excuses!’

Volgens een paar met elkaar pratende omstanders is er gedreigd met een mes, maar daar lijkt verder niemand wat van af te weten. Ook de politie bevestigt dit niet. ,,Tsja, ik zie het bord op de deur. Een overval. Geen idee wat er verder is gebeurd", zegt een oudere dame die samen met een vriendin beduusd voor de winkel staat te kijken. Want op de deur van de winkel hangt de tekst ‘Wij zijn overvallen, excuses!’ Inmiddels is die tekst aangepast: ‘i.v.m. omstandigheden gesloten’.

Ook bij supermarkt aan de overkant weten ze van niets. ,,Is er een overval geweest, echt?", zegt de kassière bij de supermarkt verbaasd. De man van de bloemenwinkel aan de overzijde heeft ook niets gezien. ,,Ik was een klant aan het helpen, en toen zag ik opeens politie aan komen rijden.” Eén man zegt videobeelden te hebben van het voorval, maar mag daar van de politie verder niets over loslaten.

Geschrokken

De Kruidvat-medewerkers waren volgens de politiewoordvoerder 'geschrokken, maar maakten het goed'. Als er even even later een paar medewerkers naar buiten lopen om een sigaretje te roken, vallen twee dames elkaar huilend in de armen.

De Kruidvat was rond 16:00 uur nog gesloten.

Volledig scherm Op het Bachplein in Zwolle werd vanmiddag een filiaal van de Kruidvat overvallen. © Stefan Verkerk