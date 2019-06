Overvaller bejaarde Janny Bakker uit Zwolle moet 1,5 jaar de cel in

De opgelegde straf is aanmerkelijk lager dan de eis van de officier van justitie. De officier wilde C., die naast Bakker in de omgeving van Rotterdam nog vier oudere vrouwen beroofde van hun pinpas en geld, drie jaar achter de tralies hebben. Volgens de rechtbank is dat op basis van de richtlijnen voor dergelijke vergrijpen een te zware straf. Wel vindt ze een gevangenisstraf van ‘geruime duur’ passend, omdat C. in Roemenië eerder al tot celstraffen veroordeeld is voor diefstallen met geweld én gezien het feit dat hij het vorig jaar telkens voorzag op oudere, kwetsbare slachtoffers. Ook moet hij de slachtoffers een schadevergoeding betalen van ruim 3.000 euro.