Overvaller bloemenzaak Zwolle sloeg ‘per ongeluk het engeltje van zijn schouder’

Aangespoord door een ‘duiveltje op zijn schouder’ pleegde een 35-jarige man in mei een overval op een bloemenzaak in de Zwolse wijk Assendorp. Voor de rechtbank hoorde de man dat justitie hem 30 maanden in de cel wil hebben, waarvan half jaar voorwaardelijk.

Aan de ene kant een engeltje en op de andere schouder een duiveltje: een bekend beeld, maar voor de 35-jarige Hans L. was het meer dan dat. Het was voor hem werkelijkheid op 8 mei dit jaar. ,,Ik had per ongeluk het engeltje van mijn schouder geslagen’', zei hij de rechters. En dus fluisterde het duiveltje hem in om een winkel te beroven.

Loempia’s met saus

Met het geroofde geld kon hij een lening van 20 euro terugbetalen. Op beelden van een bewakingscamera is hij drentelend voor de bloemenzaak in de Assendorperstraat te zien. Als hij merkt dat de eigenaar alleen is in zijn zaak, loopt hij naar binnen. Hij toont de eigenaar een mes en zegt: ,,Ik heb slecht nieuws voor je. Dit is een overval.’' De eigenaar blijft kalm en L. loopt weg met een buit van 65 euro. Daarmee betaalt hij zijn lening af, koopt nog een aansteker ,,en drie loempia’s met saus’’. L. beseft dat het slachtoffer door een hel gegaan moet zijn. ,,Dat moet traumatisch geweest zijn.’’

Idee

De onschuldig ogende L. heeft een autistische stoornis en is zeer makkelijk te beïnvloeden. Onder invloed van die stoornis kan hij psychoses krijgen. Op 8 mei was daarvan niets te merken, lijkt de officier te zeggen. Hoewel L. in 2012 in een strafzaak ontoerekeningsvatbaar is verklaard, pleegde de man de overval volgens de officier ,,opzettelijk, bewust en berekenend’’. Met andere woorden: de verdachte wist donders goed wat hij deed.

L. zei zelf dat hij op het idee van de overval kwam toen hij die ochtend een herhaling van Opsporing Verzocht keek. In die aflevering van dit tv-programma was een overval te zien. Zijn raadsvrouw bepleitte een grote voorwaardelijke straf. L. zelf wil graag behandeld worden.