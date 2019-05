Overvaller van bejaarde Zwolse heeft veel meer op z'n kerfstok

Slingers en koffie: buschauf­feurs maken het gezellig tijdens OV-sta­king in Zwolle

8:06 Slingers en koffie.. in de kantine van vervoerder Keolis aan de Hoekerweg in Zwolle zitten zo'n zestig buschauffeurs gezellig met elkaar te kletsen. De sfeer is gemoedelijk. Het staat in schril contrast met de chaos die heerst in de rest van Nederland, door de OV-staking van vandaag. ,,Het is voor het goede doel’’, zegt 56-jarige buschauffeur Helmich Lubberts.