Overvaller Wibra Zwolle bedreigde personeel met een mes: politie geeft signalement vrij

De overvaller die zondagmiddag een filiaal van de Wibra in Zwolle heeft overvallen, gebruikte daarbij een mes om het personeel te bedreigen. Hij deed daarna een greep in de kassa en ging er als een haas vandoor. De politie is naarstig naar hem op zoek en heeft een signalement vrijgegeven.

De overval vond rond drie uur plaats in de kledingdiscounter in het winkelcentrum midden in de wijk Holtenbroek. Tijdens de overval was er tenminste één winkelmedewerker aanwezig. Die raakte niet fysiek gewond, maar was wel erg overstuur door de gebeurtenissen.

Bivakmuts

Een ooggetuige zag een man met een mes in de hand en een bivakmuts op wegrennen, en die informatie wordt nu door de politie bevestigd. ,,Hij was volledig in het zwart gekleed, droeg een bivakmuts en had een tasje bij zich’’, laat een woordvoerder weten. Het gaat om een man tussen de 20 en 25 jaar, rond de 1.70 meter lang en met een lichte huidskleur. Hij spreekt Nederlands met een buitenlands accent.

Hulp gezocht

De man vertrok na een greep uit de kassa. Hoe hoog het bedrag is dat hij heeft gestolen, is nog niet bekend. De recherche is druk bezig met het onderzoek en roept daarbij de hulp in van het publiek. Zwollenaren die kort voor of na de overval iets gezien hebben dat met de zaak te maken kan hebben, worden opgeroepen zich te melden.

De man is in elk geval gezien in de Porporastraat, even ten westen van het winkelcentrum. De politie ontvangt daarom graag camerabeelden van deurbellen, auto’s of camera’s aan woningen uit de Proporastraat en de omliggende straten.