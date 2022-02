Overvallers dreigden met steekwapen bij pizzeria in Zwolle, tieners uit Wezep en Wapenveld opgepakt

Vlak na de sluitingstijd van 22.30 uur gaat het mis bij de Domino’s Pizza aan het Bachplein in Holtenbroek . De medewerkers zijn nog bezig de laatste fietsen van bezorgers naar binnen te zetten als twee mannen de eetgelegenheid binnenlopen en onder bedreiging van een steekwapen geld uit de kassa willen hebben. Ze springen volgens getuigen over de toonbank en vluchten later te voet met een buit.

Snelle overval

Wat er precies is meegenomen, willen de politie en pizzaketen Domino’s niet vertellen. ,,Er is wat buitgemaakt, maar we communiceren niet precies wat. Voor ons is ook bijzaak of alles weer is teruggevonden”, zegt Domino’s-woordvoerder Marianne Kemps. ,,De gezondheid van onze medewerkers is het belangrijkste. De overval ging heel snel. Onze medewerkers hebben goed gehandeld. Ons standaard protocol is dat ze alles moeten meegeven wat de overvallers vragen. De medewerkers krijgen nazorg van ons.”