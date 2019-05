Overvolle treinen tussen Zwolle en Leeuwarden/Groningen zorgen voor klachtenregen

Treinreizigers tussen Zwolle en Leeuwarden/Groningen klagen steen en been over overvolle treinen. Reizigersorganisatie Rover meldt dat de twee trajecten afgelopen vier maanden steevast in de top tien stonden met de meeste klachten over uitpuilend materieel. Vooral de vroegtijdige afkoppeling van treinstellen in Zwolle leidde tot onbegrip bij reizigers.

De reizigersorganisatie kreeg in april 96 meldingen over overlast door drukke treinen op de trajecten Zwolle-Leeuwarden en Zwolle-Groningen. Daarmee stonden de tracés op de respectievelijke eerste en derde plaats in de top tien van trajecten met de meeste overlastmeldingen. Ook in januari, februari en maart behoorden de twee noordelijke trajecten tot de tracés met de meeste klachten, meldt Rover.

Afkoppeling

Volgens Rover wordt op de trajecten richting het noorden vooral geklaagd over minder zitplaatsen. Daarnaast vinden reizigers het onbegrijpelijk dat treinstellen vanuit de Randstad in Zwolle worden afgekoppeld, waardoor minder zitplaatsen overblijven. ,,Op papier is dit heel logisch: ten noorden van Zwolle wordt het rustiger en kunnen op bepaalde tijdstippen de treinen op halve kracht verder”, legt woordvoerder Sanne van Galen van Rover uit. ,,In de praktijk blijkt echter uit de bij ons binnengekomen meldingen dat dit lang niet altijd realistisch is.”

Meer materieel

Volgens Van Galen zou de NS vanwege de reizigersgroei meer materieel moeten inzetten in het noorden, zoals dat ook gebeurt in de Randstad. ,,De laatste maanden is het noorden van het land eigenlijk altijd wel aanwezig in ons meldpunt volle treinen. Dit wijst er wat ons betreft op dat de tijd van korte treinen rijden in dit deel van het land eigenlijk voorbij zou moeten zijn.”

Zwanger of beperking

Rover kreeg ook meerdere klachten over reizigers die van vanwege zwangerschap of een lichamelijke beperking de overvolle treinen moesten laten gaan. Dit is geen officiële vertraging, omdat de trein wel had gereden. Ook kwamen er veel klachten van reizigers die betaalden voor een 1e klas kaartje of abonnement maar daar geen plaats konden nemen.

Om reizigers te ontzien heeft Rover de NS gevraagd om met een vorm van compensatie te komen voor gedupeerde reizigers en coulant om te gaan met geld terug bij vertraging-aanvragen.