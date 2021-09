Overwoekerd Erfgenamenbos in Zwolle nog steeds niet opgeschoond, ondanks belofte van gemeente: ‘Zo jammer’

PEC tankt vertrouwen in Duitsland; na 40 dagen eindelijk weer zege voor Zwollena­ren

2 september Zonder de aanwinsten Luka Adzic en Daishawn Redan, maar met debutant Elikia Mbinga tankte PEC donderdag in Essen vertrouwen in het ‘geheime’ oefenduel met Rot-Weiss Essen. Mede dankzij doelpunten van Bram van Polen, Sam Kersten en Chardi Landu wonnen de Zwollenaren met 3-1. Het was voor PEC de eerste zege sinds 24 juli, toen SC Cambuur met 2-1 werd verslagen.