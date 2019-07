Özcan Akyol leest vervelende volgers de (taal)les

Test in Zwolle: kan ons spoor duurzamer en stiller? ‘Zelfs bamboe is een optie’

10:43 Kan ons spoor nog duurzamer? En kan het stiller? ProRail test in Zwolle vier nieuwe soorten dwarsliggers. Dat zijn die blokken waarop de rails rust. Het is een proef van twee jaar. ,,Zelfs bamboe is een optie.’’