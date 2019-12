Paar seconden opstootje in Zwols café: 70 uur taakstraf voor duo

Het duurde hooguit een paar seconden dat twee boezemvrienden in een café aan de Jufferenwal in Zwolle losgingen tegen een andere bezoeker die hen irriteerde. Een drankje teveel, testosteron dat hen opzweepte, zoals hun advocaat het formuleerde. Maar de mannen moeten bloeden: de twee negentienjarigen krijgen een taakstraf van zeventig uur en een aantekening op hun strafblad.

In de rechtszaal voor de politierechter in Zwolle werden beelden van de camera getoond die het akkefietje op 13 juni van dit jaar had vastgelegd. Dansende, jonge mensen, rond twee uur in de nacht. Ineens is er het kortdurende opstootje, waarna de gezelligheid gewoon weer verder ging. D.S. en F.B. bekenden ruimhartig voor de politierechter in Zwolle dat ze te ver waren gegaan door de andere cafébezoeker te duwen en te slaan.

Hogere straf

Ze waren het echter niet eens met de sanctie die het Openbaar Ministerie hen voorstelde, van zeventig uur taakstraf: dat vonden ze te veel voor wat er gebeurd was. De aanklager in de rechtszaal streek over haar hart, en vond dat het met veertig uur ook wel afgedaan kon worden. De rechter dacht daar anders over en het werd toch de hogere straf.