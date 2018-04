Pabo leidt schoolkracht op tot 'Nieuwe Leraar'

Librije op plek 7 in top 100 beste Europese restau­rants

En weer schrijft het Zwolse driesterrenrestaurant De Librije een hoge notering in een toonaangevende lijst van top-restaurants. Nu op plek 7 in de Top 100 Europese restaurants. De Leest in Vaassen staat op plek 70, Librije's Zusje in Amsterdam op 87.