Paceshifters uit Zwolle klaar met akoestische campingtour: ‘In Gerrits Tuin gaan we los!’

De Zwols-Wijhese band Paceshifters is klaar met de akoestische campingtour. Op 28 augustus gaan de versterkers weer voluit als het rocktrio optreedt in Gerrits Tuin in Zwolle, de locatie waarover poppodium Hedon mag beschikken.

Waren jullie persoonlijk ook wel klaar met akoestische optredens?

Frontman Seb Dokman van Paceshifters: ,,Nou, het was echt heel leuk om te doen en we houden van akoestische optredens, maar het wordt nu wel weer tijd om de schuiven vol open te zetten.’’

Hoe is de tour verlopen?

,,Fantastisch. We hebben tien optredens gedaan, twee weken schitterend weer gehad en het was heerlijk om te doen. Onze meest relaxte tour ooit. Beetje vissen, beetje pils drinken, genieten van het campingleven en lekker spelen. Vond vooral het optreden tussen de duinpannen op de Vlielandse camping Stortemelk een mooie ervaring. Leuk trouwens, dat jullie er in Ermelo bij waren.’’

Een impressie van het optreden in Ermelo:

De Zwols-Wijhese rockband Paceshifters tijdens hun campingtour. Vanwege de coronacrisis konden ze niet optreden in concertzalen en poppodia.

Maar nu dus weer tijd voor het hardere werk?

,,Ja. We hadden immers ook ons nieuwe album al klaar en die nummers willen we graag laten horen zoals ze bedoeld zijn: hárd. En dat kan op 27, 28 en 29 augustus, als we achtereenvolgens spelen in het Metropool in Hengelo, Gerrits Tuin in Zwolle en poppodium Victorie in Alkmaar.’’

Enig idee wat jullie daarna gaan doen?

,,We willen graag ons nieuwe album promoten en releasen, maar door de coronatoestanden zijn we nog een beetje aan het stoeien met hoe we dat gaan doen. Dat is nog een beetje onduidelijk. Maar goed, dat zien we later wel, eerst gaan we drie harde shows spelen. We hebben er zin in!’’

Zie hier de reportage van het optreden van Paceshifters op een camping in Ermelo:

Hedon stopt Gerrits Tuin vol met artiesten; Sticks komt ook Gerrits Tuin is bedacht door vastgoedontwikkelaar VanWonen en bedoeld als locatie voor verschillende, culturele activiteiten. Poppodium Hedon - dat in het eigen gebouw weinig kan uitrichten door coronamaatregelen - kreeg de beschikking over de tuin en liet er geen gras over groeien. Voor de weekenden tussen 27 augustus en 14 september werden eerder al optredens bekendgemaakt van Altin Gün, Lucky Fonz III, Joya Mooi, The Cool Quest, Spinvis, Tricklebolt, Pjotr, Room for Jazz ft Thomas Pol en Benjamin Herman Kwartet. Deze week voegde het poppodium daar nieuwe namen en acts aan toe. Naast Paceshifters zijn dat Sticks, Micah & Julia, Robin Scherpen, Hans van der Werf, Bach voor Baby’s, Fresku en Son Mieux.