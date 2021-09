Paceshifters wil met nieuwe plaat weer volop rocken: ‘Geen zitconcerten meer voor ons’

In rap tempo verschijnt de ene na de andere plaat van Zwolse bodem, van Rico tot Bertolf. Ze willen of kunnen niet langer wachten, al is het spelen van ‘echte’ liveshows nog altijd niet zeker. Zo ook Paceshifters, een live-band pur sang, die met hun vijfde studioalbum beter willen aansluiten op streamingdiensten als Spotify. Bandlid Seb Dokman over een nieuwe plaat die al bijna twee jaar oud is.

Hoe is deze plaat, Brand new plan, tot stand, gekomen, Seb?

,,Dit is ons vijfde studioalbum en voor ons wel een hele belangrijke plaat. We doen het goed in Nederland, maar voor de volgende stap hebben we iets nodig dat het goed doet op streamingdiensten als Spotify, dat kan namelijk beter, en iets beter wordt opgepakt in de media. Daarom hebben we dit keer flink de tijd te genomen, verschillende versies geprobeerd en extra elementen als strijkers, piano en synthesizer ingezet. Daarmee is dit onze meest toegankelijke plaat geworden. In het verleden hadden we zo weinig mogelijk overdubs, om het zo rauw mogelijk te laten klinken. We hebben iets meer naar de producer geluisterd haha. En het is best een oude plaat nu, gemaakt in 2019. We wilden dit vorig jaar al uitbrengen, maar hebben dat verschoven naar dit najaar, want dan wisten we zeker dat er weer gespeeld kon worden. Maar dat is alsnog afwachten.”

Hoe zijn jullie corona doorgekomen?

,,We hebben best een hechte fanclub, waarvoor we The Bakkie Society hebben bedacht, een verwijzing naar onze liefde voor goede koffie. Wie (betaald) lid werd kreeg elke maand toegang tot een nummer van deze nieuwe plaat en een podcast over de totstandkoming van het nieuwe materiaal. We hielden ook een loting onder deze leden bij wie we op de koffie kwamen en onze hele plaat meenamen. Daarnaast hebben we een campingtour gehouden. We houden alle drie van kamperen en in ruil voor een gratis plek gaven we dan een optreden. Dat hebben we op elf campings gedaan. En we zijn nog op Rockpalast geweest, een begrip in Duitsland, waarbij optredens op televisie worden uitgezonden. We hebben de nodige optredens gegeven, seated shows, voor zittend publiek dus. Na een paar van zulke shows verlang je naar echte optredens.”

Daarover gesproken, er staat een hele tournee op de rol.

,,Klopt, veelal verplaatste optredens, onze eerste optreden in club Mezz in Breda, is bijvoorbeeld al vier keer verplaatst. De festivaloptredens zijn gecanceld, zoals Dauwpop en Paaspop (Schijndel, PS.). Het blijft onzeker, maar we hebben wel besloten geen seated shows meer te doen, we verlangen teveel naar normale optredens. We spelen echt voor ons plezier. Voor corona hadden we qua live spelen al een tussenjaar genomen. Onze drummer kon met een andere band op tournee en mijn broer Paul werd vader. Het eerste optreden na al die tijd zal automatisch een goede show worden.”

Je bent tijdens corona een pop-uprestaurant gestart, maar nu zal de muziek toch meer aandacht gaan vragen?

,,Het restaurant (Bennies, bij de oude IJsselcentrale, PS.) loopt tot 30 september, daarna ga ik tijd inhalen met de band, zo heb ik voor mezelf besloten. Mijn broer kan elk moment zijn tweede kind verwachten, maar die staat er niet anders in. We hebben alle drie dezelfde drive, de band is altijd onze hoogste prioriteit geweest. We zijn alweer aan het repeteren voor de liveshows en het schrijven van nieuwe songs.”

Het regent Zwolse zomerplaten Van Rico tot Bertolf, van Paceshifters tot Horse (Company), deze zomermaanden verschijnen nogal wat Zwolse platen. We noemen ook nog even Money & The Man, Magnetic Spacemen, Lilywhite (Dennes Frikken), Tomson, Blacksilver (Raymond van Olphen) en dan rekenen we de aankomende nazomerplaat van Tangarine nog niet eens mee. Toeval? Niet volgens Mano Scherpbier van Hedon Productiehuis, die de grote lokale productie ook is opgevallen, zo verteld hij desgevraagd. ,,Door corona hebben heel veel artiesten die een plaat op stapel hadden staan, de release uitgesteld. Een plaat breng je meestal uit in combinatie met liveshows en dat kon een hele tijd niet. Met optreden promoot je de plaat en tijdens liveshows verkoop je ook meer platen. Bij anderen heeft corona weer gezorgd voor extra inspiratie, zoals bij Rico. Ook al staat het licht vanuit de overheid nog niet op groen, op een gegeven moment moet je de knoop doorhakken en heeft nog langer wachten met uitbrengen geen zin. Velen dachten voor de zomer in september weer te kunnen spelen, omdat de overheid meer ruimte zou geven. Dan kun je een plaat niet opeens terughalen.”