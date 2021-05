Palestijn Khaled en Joodse Ingrid in Zwolle: ‘We moeten bruggen bouwen, geen muren’

Khaled Sa’ad (52) is bestuurslid van de stichting Vrede voor Palestina, opgericht in Deventer waarbij ontmoetingen tussen kinderen van Joodse en Palestijnse komaf in de Westbank werden gesteund. Want, vindt hij: ,,De oplossing ligt bij onze kinderen. Als de oude generaties er niet in slaagden, dan onze kinderen wel.” Ingrid Petiet (69) is voorzitter van de Joodse gemeente in Zwolle en voert jaarlijks een interreligieus overleg met moslims, christenen en joden in Zwolle. ‘Dus ja, dan sta je wel open voor elkaars visie.”