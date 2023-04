Panda tegenover Pinguin bij rechtbank Zwolle om grillroomtwist: ‘Hij was als een zoon voor mij’

Vechten voor wereldti­tel op maïssten­gels en houtsnip­pers: raceteam Nieuwleu­sen is rijdend lab

Snoeihard racen terwijl het milieu minder wordt belast. Dat is de inzet van Ten Kate Racing. Beide motorcoureurs van het team uit Nieuwleusen staan in de top van het WK Supersport. Stefano Manzi en Jorge Navarro strijden om de wereldtitel, terwijl hun blauwe 600cc-Yamaha’s steeds milieuvriendelijker worden. Zo is in de aanloop naar het raceweekend in Assen op het TT-circuit al getest met hergebruikte motorolie.