Paniek in de keuken van het Zwolse Drostenhuis: ‘Historisch geladen met een grote knipoog’

Indebuurt.nl Binnenkij­ken bij Marjanne aan de Linde­straat in Zwolle: ‘Hier wonen was altijd een droom'

Marjanne Bruins (37) woont met haar man Peter (40) en twee kinderen aan de Lindestraat in de wijk Assendorp in Zwolle. De tekeningen en krans op de gevel hinten al naar Marjannes creativiteit. Overal in huis pronken do-it-yourself-projecten. En de straat zelf? Daar hangt volgens Marjanne net zo’n gezellig sfeertje. “Hier wonen was altijd al een droom.” Wij nemen een kijkje!

3 januari