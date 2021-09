Paraplu vervangt parasol: na zonnig weekend komt de herfst eraan

VIDEO Glibberen en glijden in deze lekkage-garage in Zwolle: ‘Dit kan echt niet meer’

17 september Het is een waterballet in parkeergarage Stadshagen, voor de zoveelste keer. Buurtbewoners zijn het spuugzat, CDA Zwolle trekt bij de gemeente aan de bel. De garage wordt in de winter spekglad en het eerste ongeluk is al een feit. ,,Het is wachten op het eerste lichamelijke letsel.”