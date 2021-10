Park Eekhout in Zwolle decor voor tentoonstelling ‘Ogen die Spreken’

Wie wil weten hoe het is om als Indische Nederlander op te groeien in ons land, moet naar Park Eekhout in Zwolle. Het park staat vol met verhalen over vier generaties Nederlanders en Nederlands-Indië. Langs de wandelpaden staan grote foto's met quotes. Bij elke foto hoort een achtergrondverhaal over het verleden van mensen door heel Nederland.

'Mijn broer Henk is op zijn 18e naar Indië uitgezonden. Een avontuur en hij was enthousiast, want hij wilde de bevolking helpen’, staat op een portret van een oude man. Op een andere, van een jonge vrouw: ‘Mijn moeder komt uit Manado, mijn vaker uit Jakarta. Hier in Nederland voel ik me Indonesisch, maar als ik daar ben voel ik mij een boerin uit Arnhem.’

Roy van Veen, de fotograaf van Ogen die Spreken: ,,De tentoonstelling bestaat uit 26 verhalen van mensen die een relatie hebben met Nederlands-Indië. Die mensen hebben in hun leven ervaringen opgedaan en willen die ervaringen delen met iedereen die er naar wil luisteren. Onder de foto’s zijn QR-codes te vinden die de quotes op de portretten verduidelijken en linken naar een verhaal.‘’

Quote De ogen van de geportret­teer­den kijken je recht aan. Zo kun je diep hun ziel, en die van het verhaal dat ze vertellen inkijken Roy van Veen, Ogen die Spreken

Overal in het park in Zwolle staan portretten van één vierkante meter met een quote van de geportretteerde erop. ,,De ogen van de geportretteerden kijken je recht aan. Zo kun je diep hun ziel, en die van het verhaal dat ze vertellen inkijken‘’ zegt Van Veen. De verhalen gaan onder meer over hoe het voor de derde generatie Indische Nederlanders is om over het verleden van hun familie te leren.

Cathy Folmer, de initiatiefnemer van tentoonstelling Ogen die Spreken voegt toe dat je als onderwijsinstelling via de website een begeleider kunt regelen om de klas rond de tentoonstelling te lijden. ,,De gids zal dan extra achtergrondinformatie geven over de tentoonstelling en de verhalen zelf. Voor kinderen is er op de website een speurtocht te vinden die in park Eekhout kan worden gedaan. Beide zijn gratis.‘’

De tentoonstelling is te zien tot 19 november in Park Eekhout in Zwolle.

Volledig scherm Roy van Veen(links) en Cathy Folmer(rechts) © Ogen die Spreken - Roy van Veen