Park kan Zwolse kermis aan, organisator leert in Apeldoorn hoe om te gaan met de coronaregels

Zwollenaar ziet tijdens vakantie gestolen racefiets te koop staan op Markt­plaats; politie ontmaskert heler

27 juli De vakantie van een 42-jarige Zwollenaar is gered. De racefiets van de man verdween vrijdag vanaf het vakantiepark in Hilvarenbeek waar hij verbleef, maar twee dagen later had hij zijn tweewieler alweer ongeschonden terug dankzij pseudokopers van de politie.