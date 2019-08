Parkeerdrama foodcourt Zwolle: ‘Wel vier vreetschuren, geen fatsoenlijke parkeerplek’

VideoEen kleine maand is het foodcourt in Zwolle open, en op sociale media steken enkele bezoekers hun mening niet onder stoelen of banken. ‘Te weinig parkeerplekken’, ‘te kleine drive-ins’ en ‘file tot op de Ceintuurbaan’. Hoogste tijd om zelf een kijkje te nemen. ,,Ik ga niet een halfuur wachten op mijn eten.”

,,Kom, stap in. Ik heb trek, haha!” We schuiven onszelf op de achterbank bij Sven (23) en Sander, twee studievrienden die deze zaterdagavond nog de stad ingaan. Een goede bodem is belangrijk, dus we zetten koers richting het foodcourt. Zij voor de fastfood, de verslaggever om de verkeerssituatie eens te bekijken.

Chauffeur Sven heeft, in tegenstelling tot enkele reacties op sociale media (zie hieronder), tot nu toe prima ervaringen met bezoekjes aan snackzaken. ,,Vaak rijdt het wel door. Al stond mijn zusje vorige week een halfuur in de rij voordat ze überhaupt kon bestellen.” Vanuit Zwolle-Zuid kunnen we, los van de verkeerslichten, in één streep doorrijden tot de parkeerplaats van de haphoek. Dat valt mee. Toch zijn we absoluut niet de eerste, zo blijkt op de parkeerplaats, waar nauwelijks meer een plek vrij is. De dashboardklok geeft 17.44 aan als we achteraan de parkeerplaats de drive van KFC in willen rijden. De rij auto’s staat tot net buiten het inrijbord. ,,Hm, we kunnen ook eerst langs de Burger King?”, oppert Sven. ,,Mijn vader wilde ook nog wat.”

Na wat steken en draaien zitten de twee heren binnen de kortste keren met een burger, friet en cola op hun schoot. Met recht fastfood. We zien dat ook bij de Febo de drive een vrije doortocht biedt. Maar goed, nu nog naar de KFC, waar ze voor komen. De rij is helaas gegroeid tot op de parkeerplaats. Gevolg: geparkeerde auto’s kunnen niet zomaar weg en bezoekers van de drive’s van Burger King of Febo moeten wat stuurkunsten uit de kast halen om de rij te passeren. ,,Bloedje krap hier”, roept Sander dan ook. ,,Ze hadden een deel van dat bos ook moeten gebruiken als parkeerplaats.” En op de suggestie van Sven dat dat waarschijnlijk niet mocht: ,,Je mag hier dus wel vier van die vreetschuren bouwen, maar geen fatsoenlijke parkeerplaats?!”

Het wachten begint. Als alternatief binnen snel wat eten halen lijkt ook niet echt een optie. Los van de vraag of er überhaupt een parkeerplek vrij is, zien we dat de rij tot aan de ingang staat. Achteraf blijkt een teamgenoot van Sven op hetzelfde moment binnen bij de KFC zijn eten te hebben gehaald. Duurde een kwartier, net als bij ons in de drive uiteindelijk. ,,Valt nog mee”, oordeelt Sven met een bucket kip op zijn schoot. ,,Het zag er drukker uit.”

Toch zien we direct dat we voor de drukte uit zijn geweest. De rij voor de KFC is verdubbeld en inmiddels zo lang dat ’ie de term fastfood onrecht aandoet. De parkeerplaats raakt verstopt, iedereen staat iedereen in de weg. We zien een auto het foodcourt oprijden en net zo snel de parkeerplaats weer verlaten. Sven: ,,Als ik nu was aankomen rijden, had ik hetzelfde gedaan. Ik ga niet een halfuur wachten op m’n eten.”

