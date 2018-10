Parkeerplaats blokkeert toegang voor hulpdiensten in Zwols straatje

Het zit 'm echt niet lekker. Vooral omdat-ie weet dat elke seconde telt. Het rijtje met huurwoningen in Holtenbroek, waar Co Bruggemans (77) al vierenveertig jaar woont, is sinds enige tijd lastig bereikbaar voor hulpdiensten. De parkeerplaats achterin de Vincent Lübeckstraat is aangepast. De auto's blokkeren nu de toegang tot het hofje, waar je anders in geval van nood de stoep op kon. Als de gemeente één plek opheft, is het probleem verholpen. Dan is er volop ruimte, weet Bruggemans.