Parkeerruimte heikel punt in toekomstplannen Diezerbrink in Zwolle

Video Graafwerk bij IJsselcen­tra­le in Zwolle gaat faliekant mis: man raakt zwaarge­wond

24 mei Bij een ernstig bedrijfsongeval op het terrein van de Centrale Harculo - beter bekend als de IJsselcentrale - in Zwolle is vanmorgen één persoon zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is tijdens graafwerkzaamheden weggezakt en nadat hij uit zijn benarde positie was bevrijd, is hij met spoed naar het ziekenhuis afgevoerd.