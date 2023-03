Parkeertwist rond bio-supermarkt in Zwolle krijgt wending: ‘Slikken en door’

programma Zwolle Kraker tussen Unicum en WVF, HHC Hardenberg op bezoek bij Karsten en eindelijk weer hockey in Zwolle

De titelstrijd in de tweede klasse I is spannend. Batavia’90 is de te kloppen ploeg, waardoor Unicum zich in de kraker tegen WVF geen puntenverlies kan veroorloven. HHC Hardenberg treft een gerenommeerde degradatiekandidaat met een bekende trainer, terwijl SV Urk de gevarenzone juist achter zich hoopt te laten. In het volleybal aast VC Zwolle op een nieuwe zege en goed nieuws voor de hockey-fans: het gaat eindelijk weer los.