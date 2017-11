Parkeren bij ziekenhuis Harderwijk weer iets duurder

Parkeerplaatsen bij ziekenhuizen in Oost-Nederland zijn niet schrikbarend duur. Het uurtarief ligt tussen de 1 euro en de 1,80 euro en de gemiddelde prijs ligt rond de 1,26 euro per uur. In vergelijking met bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam, waar het gemiddelde uurtarief rond de 2,54 euro ligt, is dat veel goedkoper.

Parkeren voor niks in Hardenberg

Bij slechts 7 van de ruim 90 ziekenhuizen in Nederland is parkeren helemaal gratis. Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg is een van de weinige waar dit mogelijk is. Het wordt wel op prijs gesteld als er een parkeerschijf achter de ruit ligt.

Opvallend

Waar je bij het St Jansdal in Harderwijk vorig jaar 1,60 euro per uur betaalde, betaal je nu 1,70 euro per uur. De dagkaart is 5,50 euro gebleven. De prijzen voor parkeren bij de ziekenhuizen in Zwolle, Lelystad, Zutphen en Apeldoorn zijn hetzelfde gebleven als vorig jaar. Ook hier zijn de tarieven voor een dagkaart hetzelfde gebleven. Het meest opvallende is dat parkeren bij het Deventer ziekenhuis goedkoper is geworden, van 1,50 in het uur naar 1 euro. In het dagtarief is niets veranderd.