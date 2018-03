'Parkeren bij ziekenhuis moet veel goedkoper'

In Oost-Nederland brengen veel ziekenhuizen commerciële parkeertarieven in rekening. Zo betaal je in het Medisch Spectrum Twente in Enschede 2,80 euro per uur. In het Sint Jansdal in Harderwijk is dat 1,80 euro, gevolgd door Isala Zwolle met 1,70 en Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen met 1,50 per uur.