Partycrashers en slaande deuren: een ode aan de verdwenen feestzaal in Zwolle

De Bierton: flirtende plaagstootjes leiden tot trouwerij

Volledig scherm De bruiloft van Gerja en Harm van Milgen in de Bierton in Zwolle. © Familie Van Milgen

Gerja van Milgen weet nog goed hoe haar Harm op de dansvloer van de Bierton plagerig wat bierviltjes naar haar toe gooide. Als puber fietste Van Milgen op zaterdagavond vanuit Windesheim naar het partycentrum. De vonk tussen haar en Harm sloeg over op die dansvloer in Zwolle-Zuid, dus was de keus voor een locatie om het trouwfeest te vieren in de zomer van 1990 niet moeilijk.

,,Natuurlijk moest dat in de Bierton. Dat ging nog bijna mis ook, want ik had me verteld bij het aantal gasten. Dat waren er veel meer dan ik had opgegeven’’, blikt Van Milgen dertig jaar later lachend terug. ,,Maar dat bleek geen enkel probleem. Dat was ook wel de charme van de Bierton. Alles kon en mocht daar. Heel gemoedelijk. Jan de Tonne noemden we hem altijd, de eigenaar Jan van der Weerd.’’

,,Onze bruiloft was op een hele warme dag in juli. Op de Deel. Omdat het zo warm was, hebben we alle deuren toen opengezet. Ineens werd een van die deuren met een harde klap dichtgegooid. Dat bleek een buurman, die niet zo blij met ons was. De Bierton zat natuurlijk ook pal op een paar woningen. Maar verder heb ik er nooit trammelant meegemaakt.’’