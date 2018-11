Pas geopend speelkasteel in Zwolle niet veilig genoeg en moet voorlopig dicht

UpdateDikke pech voor bezoekers van het speelkasteel in Stadshagen. Het vorige week geopende kasteel bij de Stadshoeve blijkt niet veilig te zijn. De inspectie keurde het kasteel af, omdat de valruimte tussen de loopbrug en de glijbaanuiteinden te klein is.

,,Oh nee, het kasteel is dicht!’’, roepen twee kinderen wanneer ze bij het kasteel aankomen. De broer en zus lopen teleurgesteld naar hun fietsen terug. ,,Zijn we hier helemaal voor niets naartoe gekomen.’’

Het pas geopende kasteel voldoet niet aan de veiligheidseisen van het Keurmerkinstituut. Deze autoriteit voert de veiligheids- en opleveringsinspecties uit van speeltoestellen volgens het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen.

Esther Jellema zit in het bestuur van De Stadshoeve: ,,We hoorden op donderdag dat we niet door de keuring kwamen, maar we hebben de feestelijke opening op zondag gewoon door laten gaan. Bezoekers op de dag zelf hebben we meteen laten weten dat we direct na de opening weer zouden sluiten. Ik begrijp de teleurstelling van bezoekers die niet op de hoogte zijn en langskomen om te spelen.’’

,,We moeten de valruimte tussen de loopbrug en de glijbaanuiteinden vergroten. Om hoeveel centimeter het exact gaat, weet ik niet. We kunnen de glijbaan niet even tien centimeter opzij zetten en zijn nu aan het kijken of we er een ander uiteinde aan kunnen koppelen. Het is gelukkig goed op te lossen, maar het moet wel getekend en uitgevoerd worden.’’

Het bestuur heeft een briefje op het hek gehangen, zodat bezoekers weten waarom het kasteel voorlopig gesloten is. Op het papiertje staat: ‘Helaas kunnen we de hekken nog niet definitief open laten staan. Dit unieke speelbouwwerk is namelijk op veiligheidsaspecten beoordeeld door het Keurmerkinstituut en blijkt op een paar punten nog wat aanpassingen nodig te hebben. Alleen met deze aanpassingen krijgen we groen licht om het kasteel open te gooien.’

Zodra de aanpassingen door de bouwer zijn uitgevoerd, wordt het kasteel opnieuw gekeurd. Wanneer dat zal zijn, is nog niet bekend.