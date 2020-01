Pas na zestig jaar jezelf kunnen zijn: ‘Er heeft altijd een vrouw in mij gewoond’

Slepend conflict tussen criminelen: verdachte in beeld voor liquidatie­po­ging Idris M. in Zwolle

9 januari De politie blijkt eind oktober al een verdachte te hebben gehoord voor de moordpoging op Zwollenaar Idris M. (26) in Stadshagen in september vorig jaar. Het gaat om Zwollenaar Emin Y. (26), die ruim een maand later zelf gewond raakte bij een andere schietpartij op de Klooienberglaan in Zwolle. De twee zouden een slepend conflict hebben.