Pas op, rukwinden en flinke buien! Storm Dennis is gearriveerd

Pas de komende uren op voor rukwinden! Daar waarschuwt weerman Mark Wolvenne uit Terwolde voor. ,,De maximale gemeten windstoot tot nu toe is 73 kilometer per uur, dat kan nog oplopen tot 93 kilometer per uur in het oosten van het land.’’

Hoewel storm Dennis een ‘kleinere jongen’ is dan Ciara van vorige week, is het toch oppassen geblazen tot 12 uur vanmiddag. Wolvenne verwacht dat we tegen die tijd het ergste hebben gehad. Hoewel mensen aan het einde van de middag ook nog voorzichtig moeten zijn. ,,Dan ontstaan er opnieuw fikse rukwinden en valt er behoorlijk wat regen.’’

Onstuimige dag

De weerman verwacht overigens niet dat we de rukwinden van 93 kilometer per uur daadwerkelijk gaan halen. In Vlieland zijn windstoten tot 120 kilometer per uur gemeten. De piek in ons gebied van Ciara was vorige week 95 kilometer per uur, gemeten in Nijbroek, voor de vergelijking. ,,Dat zijn fikse rukwinden, maar ik verwacht dat wij daar vandaag onder blijven. Zo had ik afgelopen week gerekend op windstoten van 116 kilometer per uur en kwam dat uiteindelijk uit op 90 kilometer per uur.’’

Het is hoe dan ook een onstuimige dag. Met windkracht 6 vandaag blijven we onder de windkracht 8 van afgelopen week. Rond middernacht is de wind overal afgenomen.

Warmste 16 februari ooit

Het feit dat het vandaag ook nog eens de warmste 16 februari ooit gemeten is is bijzonder, zegt Wolvenne. ,,Voor meteorologen is dit wel heel apart. Het is niet normaal, je hoort nu sneeuw te hebben en op natuurijs te schaatsen. Voor winterliefhebbers is het afzien deze winter. Het heeft allemaal te maken met de algehele klimaatverandering.’’