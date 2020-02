Pas op, rukwinden en flinke buien! Storm Dennis komt langs op uitzonderlijk warme winterdag

Oppassen

Onstuimige dag

De weerman verwacht overigens niet dat we de rukwinden van 93 kilometer per uur daadwerkelijk gaan halen. In Vlieland zijn windstoten tot 120 kilometer per uur gemeten. De piek in ons gebied van Ciara was vorige week 95 kilometer per uur, gemeten in Nijbroek, voor de vergelijking. ,,Dat zijn fikse rukwinden, maar ik verwacht dat wij daar vandaag onder blijven. Zo had ik afgelopen week gerekend op windstoten van 116 kilometer per uur en kwam dat uiteindelijk uit op 90 kilometer per uur.’’