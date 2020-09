Pasar Malam in Zwolle kan doorgaan, corona-actiegroep vangt bot

Versterkte dijk tussen Zwolle en Dalfsen komt er, maar hoe?

1 september De waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen beginnen aan een megaklus om het Vechtdalgebied klimaatbestendig te maken. Hoe dan ook is dijkversterking tussen Zwolle en Dalfsen noodzakelijk. Binnenkort gaan ze in gesprek met omwonenden en bedrijven aan de Vecht over meer oplossingen. Zij lijken content met de inspraak.