Pathé verwacht run op Game of Thrones-kaarten in Zwolle

De slotaflevering van de immens populaire HBO-televisieserie Game of Thrones wordt op 20 mei vertoond in negentien Pathé bioscopen, waaronder die in Zwolle. Het is de enige bioscoop in deze regio waar de aflevering te zien zal zijn. Pathé verwacht een stormloop op de gratis kaarten.

De Amerikaanse zender HBO deed de Nederlandse rechten van Game of Thrones (door fans liefkozend afgekort tot ‘GOT’) in 2017 over aan Ziggo. Daardoor konden Nederlandse fans de afleveringen van de laatste twee seizoenen slechts on demand kijken. Althans, op legale wijze want diehard-fans vinden allerlei manieren om de afleveringen te kunnen bekijken.

Half uur

Ziggo zendt de ‘grande finale’ van het achtste- en tevens laatste seizoen uit op 20 mei en zal de tachtig minuten durende aflevering ook ter beschikking stellen aan Pathé. Ziggo en Pathé werkten eerder op deze wijze samen toen in 2017 de seizoensfinale van het zevende seizoen werd vertoond in zeven Nederlandse Pathé-bioscopen. De run op kaartjes was toen enorm, binnen een half uur waren ze weg.

Corien Niezing, woordvoerster van Pathé: ,,Het is dus aannemelijk dat de kaarten voor deze aflevering ook in no-time zullen zijn vergeven, het is immers de allerlaatste aflevering. Het is eveneens aannemelijk dat de beschikbare kaarten voor Pathé Zwolle snel weg zijn, het is in de regio oost het enige theater waarin wij de aflevering zullen vertonen. Maar dat zullen we pas 7 mei weten.’’

Rode Vrouw

De kaarten zullen op dinsdag 7 mei gratis worden weggegeven door Ziggo aan hun klanten die zich daarvoor via een link per mail kunnen aanmelden. Game of Thrones heeft miljoenen fans over de hele wereld en kent in de 42-jarige actrice Carice van Houten een Nederlandse hoofdrolspeler. Van Houten vertolkt de rol van de ‘Rode Vrouw’ Melisandre van Asshai.

De bioscoopvertoningen op 20 mei beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.00 uur. Niezing kon nog niet aangeven of er speciale acties worden verbonden aan de vertoning of in hoeverre Zwolle zal worden overspoeld door verklede fans op 20 mei. ,,Het persbericht van de actie is nog maar net gelanceerd, ik heb geen zicht op wat de lokale managers aan aanvragen krijgen of welke acties zijn organiseren. Daarvoor is het nog iets te vroeg. Op 10 mei weten we meer, dan inventariseren we de aanvragen.’’