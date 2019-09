Pathé Zwolle krijgt 4DX-zaal: Trillen, schudden en nat worden in de bioscoop

Het is de negende 4DX-zaal van de bioscoopketen in Nederland. ,,Hiermee kunnen we nu ook mensen in Zwolle en omgeving bedienen met deze exclusieve bioscoopervaring. Met dit innovatieve bioscoopconcept laten we zien dat we voorop lopen in het neerzetten van de beste filmbelevingen voor onze bezoekers’’, laat director commerce Doron Kurz weten.