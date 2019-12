Pathé Zwolle opent 4DX-zaal met bewegende stoelen, sneeuw en regen: 'Weinig kans dat je tijdens de film in slaap valt’

Pathé in Zwolle opende dinsdagavond voor genodigden haar nieuwe 4DX-zaal (de eerste in Overijssel), waar bewegende stoelen en effecten zoals regen, wind en sneeuw de beleving van een film nóg verder moeten versterken. Maar eigenlijk hadden de ‘gewone‘ bioscoopbezoekers afgelopen weekeinde de primeur, want de zaal was stilletjes al in gebruik genomen. Handig met het oog op eventuele kinderziektes, want in en onder de stoelen in de zaal schuilt een enorme partij elektronica die op het juiste moment voor de juiste effecten moet zorgen tijdens de film. ,,Maar het liep al meteen perfect en de reacties waren positief", zegt Tulleken.