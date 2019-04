Patiënte stak in Balkbrug haar matras in brand omdat ze terug wilde naar de gevangenis in Zwolle

Een psychiatrisch patiënt die was opgenomen in kliniek Transfore in Balkbrug wilde terug naar de PI in Zwolle waar ze een tijdje gezeten had, omdat de begeleiding daar beter zou zijn. Dat was de reden dat de 53-jarige de matras in haar kamer in brand heeft gestoken, zei R.J. voor de rechtbank in Zwolle.

Haar kamer stond de vroege ochtend van 23 juli 2017 zo vol rook dat het personeel de bewoners op de afdeling met spoed heeft geëvacueerd en de brandweer heeft gewaarschuwd. Personeel had eerst nog geprobeerd de brand door het luikje van de deur heen zelf te blussen, maar dat is niet gelukt. Het luikje en de deur waren op dat moment al warm, de bewoonster stond onder de douche en is ook zelf in gevaar geweest.

De patiënte wordt ook verdacht van een eerdere brandstichting in een kliniek in Franeker, waar ze ook nu weer verblijft, en nog een keer in Balkbrug in februari 2018. Daarvan wist ze zich niets te herinneren. ‘Ik was zo in de war in die tijd. Ik dacht er drugs in de shag zat die ik van mijn zoon kreeg en dat de tandpasta vergiftigd was. Of ik zag mijn zoon op het dak zitten.’

Kokend water

Die brandjes waren kleiner van omvang dan bovengenoemde, en daar was volgens de officier van justitie alleen gevaar voor goederen te duchten, niet voor personen. In Balkbrug was er nog een incident met een medebewoonster. J. zou haar een klap in het gezicht hebben gekeken en bedreigd hebben met een kan kokend water.

De vrouw is al zo’n twaalf jaar bekend in de psychiatrie en al of niet gedwongen opgenomen geweest in verschillende instellingen. In Franeker en Balkbrug ging het haar in de periode 2017, 2018 heel slecht, ze dacht dat ze in de PI beter af zou zijn. Nu zit ze weer in kliniek de Riepel in Franeker en gaat het goed met haar, wellicht mede door de juiste medicatie.

Voorwaarden

Wat betreft de officier van justitie kan ze daar blijven, maar dan in het kader van tbs met voorwaarden. Dat wil zeggen dat ze tbs met dwang riskeert als ze zich niet aan een reeks van voorwaarden houdt. Een gevangenisstraf voor de brandstichtingen voegt volgens hem niets meer toe aan de situatie.