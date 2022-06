Patiënten in Oost-Nederland op landelijke actiedag alleen voor spoed naar huisarts

Miljoenen mensen sturen kaartjes via de website van Foppe uit Zwolle: ‘En nog steeds moet ik uitleggen wat ik doe’

Het klinkt als het verhaal uit een jongensboek. Op zolder beginnen met een website en ruim een decennium later miljoenen klanten hebben. Terwijl de postmarkt in verval raakt, wint Kaartje2go in Zwolle de prijs voor beste webwinkel van het land. Het verrast medeoprichter Foppe Strikwerda: ,,Het lijkt alsof alles lukt.”

23 juni