Patiënten Transfore in gesprek met publiek: ‘Niet gek en niet gevaarlijk‘

‘Zwolse wethouder Dogger heeft geen verwarring gezaaid’

19 november Wethouder William Dogger heeft geen verwachtingen gewekt of verwarring gezaaid toen hij in de Stentor aangaf een ouderenproject in Zwolle te willen redden, ook al is hier helemaal geen officieel besluit over genomen. Met die reactie komt het college van burgemeester en wethouders na vragen van oppositiepartij CDA.