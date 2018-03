Patiëntjes in Isala mogen meepraten over ziekenhuiszorg

Jonge patiënten van het Vrouw-kindcentrum van Isala in Zwolle mogen in een nieuwe kinderraad van het ziekenhuis meepraten over alles wat ze bezig houdt in het ziekenhuis. Zaken waarover een besluit is genomen worden uitgevoerd, belooft kinderarts en initiatiefneemster Daniëlle Martens.

Een kinderraad, waarom?

,,Meer ziekenhuizen in het land hebben al zo'n kinderraad en ik wil dat ook graag, want het is belangrijk dat kinderen mee kunnen denken over wat beter kan in het ziekenhuis. Dat draagt bij aan goede zorg.''

Wie kan er aan meedoen?

,,Het gaat ons om de groep chronische patiënten in de leeftijd van 10 tot 18 jaar die ervaring heeft met de zorg in Isala. Van de tien plekken in de kinderraad willen we er twee beschikbaar stellen aan broertjes en zusjes.''

Waarover mogen zij meebeslissen?

,,In de praktijk blijkt vaak dat kinderen heel goede ideeën hebben over de geleverde zorg. Bijvoorbeeld over de voeding, de inrichting van de kamers, de manier waarop we prikken, over hoe lang je moet wachten. Alles wat ze tegenkomen en waarvan zij denken dat het beter kan gaan we bespreken. Daarbij hoeft het niet per se te gaan om dingen die op de kinderafdeling plaats vinden, maar ook daarbuiten, zoals bij de operatiekamers en bij de röntgenafdeling.''

Hoe bepaalt Isala welke kinderen er in de raad komen?

,,Kinderen kunnen zich opgeven via onze website (isala.nl/kinderraad, red.). We willen het liefst een mix aan leeftijden en een diversiteit aan diagnoses, want dat levert de meeste informatie over de geleverde zorg op. De kinderen mogen maximaal twee jaar deelnemen en het is de bedoeling dat we twee tot drie keer per jaar bijeenkomen. Om het minder spannend te maken gaan we ook leuke dingen doen, zitten er begeleiders bij en doen we als ziekenhuis ook zelf voorstellen. Voor patiënten die niet in de kinderraad komen willen we een ideeënbus op de afdeling hangen.''

De ingediende plannen worden serieus genomen?