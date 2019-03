Paul Harmens geeft college over onbekende Zwolse oorlogsfoto’s

Het was schering en inslag. In het afgelopen jaar trok Paul Harmens meerdere keren aan de bel bij de redactie. Opnieuw had-ie unieke foto's gevonden van Zwolle tijdens de oorlog. Gemaakt door Duitse militairen. Gemaakt door een Canadees. Gemaakt door een Zwolse amateur-fotograaf. Het hield niet op. Zonder uitzondering onbekende opnamen die weer een ander licht op die bewogen tijd wierpen. Harmens is een heuse ‘fotojager’ en mag daar graag over vertellen. Heeft geen papiertje nodig. Alles zo, uit het blote hoofd. Namen, jaartallen, aantallen. Het is een fenomeen. Al langere tijd geeft hij lezingen. Volgende maand maar liefst twee op dezelfde plek: de Stadkamer Centrum in Zwolle. Dat is op dinsdag 9 en vrijdag 19 april. Inmiddels zo populair dat je een kaartje moet reserveren. De toegang is overigens wel gratis.