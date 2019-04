Paul uit Zwolle is Ajax én Tottenham Hotspur-fan: ‘Het is alsof ik met twee grote liefdes in één bed lig’

Itoshii eruit, Wasabi erin, Zwolse ondernemer opent nieuw sushi­restau­rant

13:49 Hij had al een goedlopend sushirestaurant in Stadshagen en het Asian fusionrestaurant Uno aan de Nieuwe Markt in Zwolle is ook een blijvertje gebleken. Nu opent de Zwolse ondernemer Arian Yang samen met zijn broer een nieuw sushirestaurant in het stadscentrum: Wasabi. Het komt in plaats van Itoshii, dat de deuren sluit.