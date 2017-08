PDC bevestigt: top dartswereld naar Zwolle

Het hing al een tijdje in de lucht, maar het is nu ook bevestigd: volgend jaar wordt een dartswedstrijd als onderdeel van de European Tour gehouden in Zwolle. De dartsliefhebbers kunnen vast 10 tot en met 13 mei 2018 omcirkelen in hun agenda, want dan is de internationale top te bewonderen in de IJsselhallen. De Professional Darts Corporation (PDC), een internationale bond, heeft dat bekendgemaakt in hun kalender voor 2018.

Toni Denneboom, vestigingsmanager van De IJsselhallen, is in zijn nopjes over het nieuws: ,,We zijn hier heel blij mee. Komend weekend is er al een soortgelijk toernooi in Maastricht. Daar gaan we een kijkje nemen.”

Belangstelling

Verder kan Denneboom nog weinig melden, omdat er nog niet zoveel duidelijk is. ,,Dat komt de komende tijd wel. We gaan in ieder geval voor de grote hal. Ik denk dat er heel veel belangstelling voor zal zijn.”

Volgens Denneboom heeft de PDC bewust gekozen voor Zwolle. ,,In Nederland zijn alleen toernooien in het zuiden en het westen van het land. Ze waren op zoek naar iets in het noordoosten. Dan zijn wij natuurlijk mooi gelegen.”

Serie toernooien

De European Tour van de PDC is een serie toernooien in meerdere steden, zoals Hamburg, Wenen, Leverkussen en Maastricht. Dit jaar zijn er twaalf, komend jaar dertien. De beste 32 darters van deze toernooien spelen vervolgens om het Europees kampioenschap, volgend jaar in Dortmund. Drie spelers verdeelden de acht toernooien die tot nu toe dit jaar gespeeld zijn: Michael van Gerwen, Peter Wright en Michael Smith.