PEC-aanvaller Pelle Clement vindt het te vroeg om nu al in paniek te raken. ‘We zijn natuurlijk niet twee keer van de mat getikt’

Volt wil plekje in gemeente­raad Zwolle, programma nog onduide­lijk: ‘Op een specifiek onderwerp kan ik niet ingaan’

26 augustus De Europese politieke partij Volt meldt zich in Zwolle. In maart 2022 wil de jonge partij - sinds maart dit jaar met 3 zetels in de Tweede Kamer - meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de stad. Het startschot is gegeven, maar op concrete plannen voor Zwolle is het nog even wachten. ,,Daar kan ik nu nog niet over uitweiden.’’