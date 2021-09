PEC-aanwinst Daishawn Redan kan niet wachten om in Zwolle te beginnen. ‘En dan direct knallen tegen Ajax’

Hij viel dinsdagavond, in de Adelaarshorst in Deventer, een kwartier voor tijd in. En hoewel Daishawn Redan, de kersverse aankoop van PEC, niet heel veel tijd had om aan bondscoach Erwin van de Looi te laten zien wat hij in huis heeft, viel hij wel op in de eerste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Moldavië (3-0).