PEC-fans van Frion genieten van voetbalwedstrijd PEC Zwolle-PSV: initiatief van Een Stoel voor Jou en voetbalclub

Henne Bonestroo, Raad van Bestuur Univé Dichtbij, kijkt met een goed gevoel terug op de geslaagde middag in Zwolle. ,,Vanuit Univé vinden we sporten en bewegen belangrijk. We willen dan ook iedereen de kans geven hiervan te genieten. Dat is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom zijn we trots dat we dat voor de cliënten van Frion mogelijk konden maken. Voor sommigen van hen was het zelfs de eerste keer dat zij een voetbalwedstrijd meemaakten.”