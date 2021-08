PEC hoopt tegen NEC snel te scoren, maar wie gaat ’m maken?

Ondanks de nederlaag tegen Vitesse (0-1) stapte Langeler zondag niet met een enorme kater het bed in. Natuurlijk, hij was hevig teleurgesteld dat PEC niet had gewonnen. Hij was er zelfs doodziek van. ,,Een wedstrijd waarin je gelijkwaardig bent, moet je gewoon winnen, en zeker niet verliezen.” Maar hoe zijn ploeg speelde, met veel energie, power en dynamiek, gaf hem hoop en vertrouwen. ,,We hebben aan het publiek laten zien wat we graag willen. Dus daar kunnen we alleen maar trots op zijn.”